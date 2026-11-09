В Износковском округе запустили школьный автобус для учеников из деревни Косьмово
По просьбе жителей деревни Косьмово в Износковском округе был организован дополнительный маршрут школьного автобуса. Теперь ученики смогут безопасно и с комфортом добираться до Износковской школы, рассказал глава администрации округа Владимир Леонов.
Перед каждым рейсом автобус проходит технический осмотр, а в пути школьников сопровождает ответственный педагог.
- Наша главная задача — сделать так, чтобы каждый ребёнок мог спокойно и безопасно добираться до школы и обратно, – отметил Владимир Леонов.
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