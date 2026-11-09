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Авто и транспорт

Дорожники продолжают ремонт трассы Мосальск-Барятино

Дмитрий Ивьев
09.11, 14:52
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Дорожники продолжают приводить в порядок автодорогу, которая связывает Кировский, Барятинский и Мосальский округа. Как отметил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко, этот участок важен: он даёт выезд на Варшавское шоссе и служит дублёром трассы М-3.

Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновляют 10,4 км дороги: от поворота на деревню Шемелинки до развилки у региональной трассы (поворот на Киров и Спас-Деменск). Уже отремонтированы водопропускные сооружения, устранены пучинообразования, а на этих участках восстановили дорожное покрытие.

Дальше предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины, обустроить заездные карманы, поставить новые остановки и дорожные знаки, нанести разметку.

Полностью завершить ремонт планируют в следующем году.

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