Дорожники продолжают ремонт трассы Мосальск-Барятино

Дорожники продолжают приводить в порядок автодорогу, которая связывает Кировский, Барятинский и Мосальский округа. Как отметил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко, этот участок важен: он даёт выезд на Варшавское шоссе и служит дублёром трассы М-3.

Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновляют 10,4 км дороги: от поворота на деревню Шемелинки до развилки у региональной трассы (поворот на Киров и Спас-Деменск). Уже отремонтированы водопропускные сооружения, устранены пучинообразования, а на этих участках восстановили дорожное покрытие.

Дальше предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины, обустроить заездные карманы, поставить новые остановки и дорожные знаки, нанести разметку.

Полностью завершить ремонт планируют в следующем году.