Губернатор прокомментировал ситуацию с пробками на Добринском кольце

На прошлой неделе проезд на трассе М-3 был существенно затруднен.

Губернатор Владислав Шапша 9 ноября назвал это примером того, что руководителям всегда надо смотреть на шаг вперед.

- Региональный минтранс совместно с Автодором выработали решение: точку разворота перенесли, - отметил Шапша. - Движение нормализовалось. Вместе с тем, заторов и серьезных неудобств для жителей можно было бы избежать, если смотреть чуть вперед и предвидеть развитие ситуации. Чтобы потом в авральном режиме не устранять последствия.

Он напомнил, что реконструкция трассы М-3 завершится в ближайшее время.