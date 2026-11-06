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Авто и транспорт

В Износковском округе ремонтируют дорогу до Ивановского

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:32
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Ремонт трассы Износки — Ивановское идёт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы стартовали в этом году.

Уже удалось справиться с серьёзными проблемами на четырёх километрах дороги, там устранили пучины и заменили 10 старых водопропускных труб.

В 2027 году обустроят съезды, восстановят кюветы и уложат первый слой асфальта. Полностью завершить ремонт рассчитывают к 2028 году: тогда нанесут разметку, установят дорожные знаки и новые павильоны на остановках, а также уложат второй слой асфальта.

Протяжённость участка, который приводят в порядок, - 12,3 км. Дорога очень важна для местных жителей: по ней ездит школьный автобус, рядом находится ФАП и сельхозпредприятие.

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