В деревне Хлопово отремонтировали дороги

По маршруту «Таруса — Лопатино — Барятино — Роща — Хлопово» заасфальтировано более 2 км дорожного полотна, сообщил 5 ноября глава Тарусского округа Михаил Голубев.

Асфальтобетонное покрытие появилось и на улицах деревни — это свыше 3 км.

Ещё более 1 км дорог отсыпано щебнем. Также обустроены съезды и проложены новые трубы для отвода воды.