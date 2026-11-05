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Авто и транспорт

В деревне Хлопово отремонтировали дороги

Дмитрий Ивьев
05.11, 13:23
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По маршруту «Таруса — Лопатино — Барятино — Роща — Хлопово» заасфальтировано более 2 км дорожного полотна, сообщил 5 ноября глава Тарусского округа Михаил Голубев.

Асфальтобетонное покрытие появилось и на улицах деревни — это свыше 3 км.

Ещё более 1 км дорог отсыпано щебнем. Также обустроены съезды и проложены новые трубы для отвода воды.

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