В селе Хвастовичи поставили дорожные знаки после жалобы жительницы

Жительница села Хвастовичи пожаловалась в прокуратуру: на улице Димитрова случилось ДТП, а на опасном участке не было нужных знаков.

Кроме того, деревья и кустарники по обочинам мешали водителям видеть дорогу.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения. В итоге на участке появились знаки «Опасный поворот», а деревья и кусты вдоль дороги подрезали — теперь обзор стал лучше.