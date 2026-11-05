На двух улицах Калуги начали ямочный ремонт

Управление городского хозяйства сообщило, что сейчас работы ведутся на улице Изумрудной на участке от дома №24, а также на проезде от Сиреневого бульвара до дома №26 на улице Генерала Попова.

Сроки окончания ремонта пока не называют.

На прошлой неделе провели ямочный ремонт выполнили на площади в 800 квадратных метров.