Калужских водителей попросили установить зимнюю резину

Температура воздуха в регионе в последние дни заметно снизилась, в воздухе летают первые снежинки.

Госавтоинспекция региона 5 ноября опубликовала сообщение, в котором рекомендует калужанам вовремя заменить летние шины на зимние.

В первой половине ноября синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег. На дорогах может образоваться гололедица.