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Калужских водителей попросили установить зимнюю резину

Дмитрий Ивьев
05.11, 15:00
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Температура воздуха в регионе в последние дни заметно снизилась, в воздухе летают первые снежинки.

Госавтоинспекция региона 5 ноября опубликовала сообщение, в котором рекомендует калужанам вовремя заменить летние шины на зимние.

В первой половине ноября синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег. На дорогах может образоваться гололедица.

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