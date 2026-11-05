В Козельском округе водителя арестовали на шесть суток за тонировку

28-летний житель Козельского округа не выполнил требование инспектора ГАИ убрать тонировку со стёкол машины.

В июне его остановили из-за слишком тёмной тонировки. Полицейский велел устранить проблему, но мужчина этого не сделал. В августе его снова остановили и выяснили, что тонировка на месте.

Суд признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил наказание - шесть суток административного ареста.