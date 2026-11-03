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Авто и транспорт

На нескольких улицах Калуги провели ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
03.11, 12:32
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Городская администрация 2 ноября подвела итоги минувшей недели.

Отремонтированы участки 2-го Восточного проезда, 2-го Городского проезда, съезды вдоль путепровода на улице Московской, часть Грабцевского шоссе, улица Путейская.

В ближайшее время дорожники займутся проездом от Сиреневого бульвара до дома номер 26 по улице Генерала Попова.

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