На нескольких улицах Калуги провели ямочный ремонт
Городская администрация 2 ноября подвела итоги минувшей недели.
Отремонтированы участки 2-го Восточного проезда, 2-го Городского проезда, съезды вдоль путепровода на улице Московской, часть Грабцевского шоссе, улица Путейская.
В ближайшее время дорожники займутся проездом от Сиреневого бульвара до дома номер 26 по улице Генерала Попова.
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