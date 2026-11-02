На дороги Калужской области направят более 10 миллиардов рублей

По словам заместителя губернатора Валентины Авдеевой, на дорожные работы из Дорожного фонда региона выделено 10,1 млрд рублей. Из этой суммы 2,7 млрд рублей пойдут на мероприятия в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Деньги используют для строительства, ремонта и содержания автодорог и дорожных сооружений, а также для повышения безопасности движения — в частности, на установку барьерных ограждений, обустройство проекционных пешеходных переходов, обновление разметки и дорожных знаков.

Планируется привести в порядок 127 км автомобильных дорог и 270,6 погонных метров искусственных сооружений. В рамках нацпроекта отремонтируют 65 км дорог и 80 погонных метров сооружений.