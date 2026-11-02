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Авто и транспорт

На дороги Калужской области направят более 10 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев
02.11, 10:37
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По словам заместителя губернатора Валентины Авдеевой, на дорожные работы из Дорожного фонда региона выделено 10,1 млрд рублей. Из этой суммы 2,7 млрд рублей пойдут на мероприятия в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Деньги используют для строительства, ремонта и содержания автодорог и дорожных сооружений, а также для повышения безопасности движения — в частности, на установку барьерных ограждений, обустройство проекционных пешеходных переходов, обновление разметки и дорожных знаков.

Планируется привести в порядок 127 км автомобильных дорог и 270,6 погонных метров искусственных сооружений. В рамках нацпроекта отремонтируют 65 км дорог и 80 погонных метров сооружений.

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