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Авто и транспорт

В Калуге опять перекроют улицу Степана Разина

Дмитрий Ивьев
02.11, 11:16
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Нечетную сторону дороги закроют для транспорта со 2 по 8 ноября на участке от улицы Войкова до 1-го Больничного переулка.

Это связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора, рассказали в водоканале.

Объезд будет организован по улице Энгельса.

Ранее по этой же причине закрывали участок Степана Разина от 1-го Больничного переулка до улицы Никитина.

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