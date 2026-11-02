В Калуге опять перекроют улицу Степана Разина

Нечетную сторону дороги закроют для транспорта со 2 по 8 ноября на участке от улицы Войкова до 1-го Больничного переулка.

Это связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора, рассказали в водоканале.

Объезд будет организован по улице Энгельса.

Ранее по этой же причине закрывали участок Степана Разина от 1-го Больничного переулка до улицы Никитина.