В Калуге опять перекроют улицу Степана Разина
Нечетную сторону дороги закроют для транспорта со 2 по 8 ноября на участке от улицы Войкова до 1-го Больничного переулка.
Это связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора, рассказали в водоканале.
Объезд будет организован по улице Энгельса.
Ранее по этой же причине закрывали участок Степана Разина от 1-го Больничного переулка до улицы Никитина.
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