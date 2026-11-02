Дорожники заявили о скором завершении реконструкции трассы М3 «Украина»
Работы выходят на финишную прямую: общая готовность объекта превышает 90%, сообщили 2 ноября в «Автодоре».
Реконструкция трассы ведется от границы Калужской и Московской областей до села Спас-Загорье.
- На завершающую стадию вышло строительство 21 искусственного сооружения, готовность которых достигла 98%, - прокомментировали в «Автодоре». - В их числе 11 путепроводов, одна эстакада, три моста и шесть надземных пешеходных переходов, которые обеспечат безопасный переход через трассу.
Предусмотрены перенос 20 автобусных остановок, устройство тротуаров и съездов на прилегающую территорию, благоустройство полосы отвода.
- Высокая готовность позволяет рассчитывать на завершение работ с опережением установленного графика, - говорится в комментарии дорожников, но точные даты ещё не называются.
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