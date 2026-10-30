Расписание поездов в Калужской области изменится в первую неделю ноября

В предпраздничные и праздничные дни ноября изменится расписание пригородных поездов.

Экспрессы № 7005/7006 Москва-Пасс-Киевская – Калуга-1 будут курсировать 3 и 4 ноября. № 7007/7008 Москва-Пасс-Киевская – Калуга-1 отправится в рейс 3 ноября, а 4 ноября выведен из расписания.

Поезд № 7023/7024 Калуга-1 - Москва-Пасс-Киевская будет курсировать 3 ноября, а 4 ноября отменен.

№ 7025/7026 сообщением Москва-Пасс-Киевская – Калуга-1 и поезд обратного направления № 7027/7028 Калуга-1 - Москва-Пасс-Киевская отправятся в рейс 4 ноября, а 3 ноября выведены из расписания.

Кроме этого, поезда №№6914/6913, 6906/6905 сообщением Калуга-1 – Тула, №№6904/6903, 6916/6915 Узловая – Калуга-1 выйдут в рейс 4 ноября, а 5 ноября выведены из расписания.

Пригородные поезда №№6773, 6775 сообщением Ферзиково – Калуга-1 курсируют 5 ноября, а 4 ноября отменены. №№6783, 6785 Ферзиково – Калуга-1 не будут ходить 4 и 5 ноября. В эти же дни отменен поезд №6352 сообщением Износки – Калуга-1.

Поезд №6344 сообщением Темкино – Калуга-1 будет курсировать 4 и 5 ноября.

Пригородные поезда №№6348, 6343, следующие по маршруту Калуга-1 – Износки, выведены из расписания 4 и 5 ноября. №№6347, 6350 будут курсировать 5 ноября, а 4 ноября отменены, сообщили в Московской железной дороге.