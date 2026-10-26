Росавиация сняла ограничения на полёты в Калуге
В понедельник утром, 26 октября, калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.
Росавиация отменила временные ограничения в 08:47. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.
Ранее полёты запретили из-за атаки беспилотников и активной работы систем противовоздушной обороны в регионе.
Сейчас все службы функционируют в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.
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