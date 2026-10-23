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Новость дня Авто и транспорт

В Боровске шесть машин арестовали на дороге

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:50
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В городе прошел совместный рейд Госавтоинспекции и судебных приставов.

В потоке машин выявляли авто, за владельцами которых числятся долги.

В итоге шесть машин должников арестовали. Это «Киа», «Рено», «Мицубиси», «Хендай», «Лада» и «БМВ».

- Часть автолюбителей, остановленных в ходе рейда, решили на месте погасить имеющиеся долги и с помощью электронных платежных систем оплатили 400 тысяч рублей, - рассказали в УФССП.

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