В Боровске шесть машин арестовали на дороге

В городе прошел совместный рейд Госавтоинспекции и судебных приставов.

В потоке машин выявляли авто, за владельцами которых числятся долги.

В итоге шесть машин должников арестовали. Это «Киа», «Рено», «Мицубиси», «Хендай», «Лада» и «БМВ».

- Часть автолюбителей, остановленных в ходе рейда, решили на месте погасить имеющиеся долги и с помощью электронных платежных систем оплатили 400 тысяч рублей, - рассказали в УФССП.