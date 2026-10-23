В Боровске шесть машин арестовали на дороге
В городе прошел совместный рейд Госавтоинспекции и судебных приставов.
В потоке машин выявляли авто, за владельцами которых числятся долги.
В итоге шесть машин должников арестовали. Это «Киа», «Рено», «Мицубиси», «Хендай», «Лада» и «БМВ».
- Часть автолюбителей, остановленных в ходе рейда, решили на месте погасить имеющиеся долги и с помощью электронных платежных систем оплатили 400 тысяч рублей, - рассказали в УФССП.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь