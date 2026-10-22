В Калуге строят парковку на 450 мест рядом с онкодиспансером
О ходе работ в четверг, 22 октября, рассказал глава города Дмитрий Денисов.
- Двигаемся по графику. Мы делаем не просто дорогу и парковку, а комплексно приводим территорию в порядок, – пояснил чиновник.
Сейчас ведется строительство площадки на 81 парковочное место. А всего там после всех работ смогут поставить машины 450 человек.
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