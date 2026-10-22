В Калуге строят парковку на 450 мест рядом с онкодиспансером

О ходе работ в четверг, 22 октября, рассказал глава города Дмитрий Денисов.

- Двигаемся по графику. Мы делаем не просто дорогу и парковку, а комплексно приводим территорию в порядок, – пояснил чиновник.

Сейчас ведется строительство площадки на 81 парковочное место. А всего там после всех работ смогут поставить машины 450 человек.