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Авто и транспорт

В Калуге строят парковку на 450 мест рядом с онкодиспансером

Дмитрий Ивьев
22.10, 14:48
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О ходе работ в четверг, 22 октября, рассказал глава города Дмитрий Денисов.

- Двигаемся по графику. Мы делаем не просто дорогу и парковку, а комплексно приводим территорию в порядок, – пояснил чиновник.

Сейчас ведется строительство площадки на 81 парковочное место. А всего там после всех работ смогут поставить машины 450 человек.

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