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С 25 октября пригородные поезда в Калужской области переходят на зимний график движения

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:16
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С воскресенья сократится перерыв между поездами Москва – Калуга в дневное время, продолжительность поездки до Ферзиково уменьшится.

- В регионе вводится зимнее расписание. В график движения поездов внесены некоторые точечные корректировки, - прокомментировали в областном Минтрансе.

Поезд № 6155/6156 Москва (Киевский вокзал) – Калуга будет отправляться на 29 минут позднее. Это позволит уменьшить перерыв в движении в дневное время. Некоторые поезда будут ускорены до 6 минут, назначены дополнительные рейсы.

Переработан график поездов Калуга – Ферзиково, что позволит сделать движение более равномерным в течение дня. Сокращение времени в пути в зависимости от рейса составит до 13 минут.

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