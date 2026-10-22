С 25 октября пригородные поезда в Калужской области переходят на зимний график движения

С воскресенья сократится перерыв между поездами Москва – Калуга в дневное время, продолжительность поездки до Ферзиково уменьшится.

- В регионе вводится зимнее расписание. В график движения поездов внесены некоторые точечные корректировки, - прокомментировали в областном Минтрансе.

Поезд № 6155/6156 Москва (Киевский вокзал) – Калуга будет отправляться на 29 минут позднее. Это позволит уменьшить перерыв в движении в дневное время. Некоторые поезда будут ускорены до 6 минут, назначены дополнительные рейсы.

Переработан график поездов Калуга – Ферзиково, что позволит сделать движение более равномерным в течение дня. Сокращение времени в пути в зависимости от рейса составит до 13 минут.