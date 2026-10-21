В Кирове изменили схему движения

Новые знаки установлены на Заводской площади в среду, 21 октября, сообщили в администрации муниципального округа.

При проезде с ул. Ленина на ул. Пролетарскую никому не нужно уступать.

При проезде с ул. Ленина на ул. Луначарского нужно уступать тем, кто едет с ул. Пролетарской на ул. Ленина (помеха справа).

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Луначарского - уступать тем, кто едет с ул. Ленина.

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Ленина - никому не нужно уступать.

При проезде с ул. Луначарского и на ул. Ленина, и на ул. Пролетарскую – уступать нужно всем.