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Авто и транспорт

В Кирове изменили схему движения

Дмитрий Ивьев
21.10, 11:38
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Новые знаки установлены на Заводской площади в среду, 21 октября, сообщили в администрации муниципального округа.

При проезде с ул. Ленина на ул. Пролетарскую никому не нужно уступать.

При проезде с ул. Ленина на ул. Луначарского нужно уступать тем, кто едет с ул. Пролетарской на ул. Ленина (помеха справа).

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Луначарского - уступать тем, кто едет с ул. Ленина.

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Ленина - никому не нужно уступать.

При проезде с ул. Луначарского и на ул. Ленина, и на ул. Пролетарскую – уступать нужно всем.

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