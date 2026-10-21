В Кирове изменили схему движения
Новые знаки установлены на Заводской площади в среду, 21 октября, сообщили в администрации муниципального округа.
При проезде с ул. Ленина на ул. Пролетарскую никому не нужно уступать.
При проезде с ул. Ленина на ул. Луначарского нужно уступать тем, кто едет с ул. Пролетарской на ул. Ленина (помеха справа).
При проезде с ул. Пролетарской на ул. Луначарского - уступать тем, кто едет с ул. Ленина.
При проезде с ул. Пролетарской на ул. Ленина - никому не нужно уступать.
При проезде с ул. Луначарского и на ул. Ленина, и на ул. Пролетарскую – уступать нужно всем.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь