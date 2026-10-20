Новый асфальт появился на улице Чичерина в Калуге
Подрядчик выполнил укладку асфальта по обеим сторонам улицы Чичерина на участке до перекрёстка с улицей Социалистической.
Заасфальтированы перекрёстки и парковочные площадки.
- Сегодня дорожники займутся уборкой и подготовкой оставшегося участка к асфальтированию, - рассказал 20 октября глава города Дмитрий Денисов. - Улица постепенно преображается и приобретает обновлённый, ухоженный вид. Держу ход работ на контроле.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь