Новый асфальт появился на улице Чичерина в Калуге

Подрядчик выполнил укладку асфальта по обеим сторонам улицы Чичерина на участке до перекрёстка с улицей Социалистической.

Заасфальтированы перекрёстки и парковочные площадки.

- Сегодня дорожники займутся уборкой и подготовкой оставшегося участка к асфальтированию, - рассказал 20 октября глава города Дмитрий Денисов. - Улица постепенно преображается и приобретает обновлённый, ухоженный вид. Держу ход работ на контроле.