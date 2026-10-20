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Новый асфальт появился на улице Чичерина в Калуге

Дмитрий Ивьев
20.10, 09:31
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Подрядчик выполнил укладку асфальта по обеим сторонам улицы Чичерина на участке до перекрёстка с улицей Социалистической.

Заасфальтированы перекрёстки и парковочные площадки.

- Сегодня дорожники займутся уборкой и подготовкой оставшегося участка к асфальтированию, - рассказал 20 октября глава города Дмитрий Денисов. - Улица постепенно преображается и приобретает обновлённый, ухоженный вид. Держу ход работ на контроле.

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