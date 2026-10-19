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Авто и транспорт

В Козельске арестовали машину пьяного водителя

Дмитрий Ивьев
19.10, 15:27
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43-летний местный житель в конце сентября ехал на своём «Хендае» по улице Юбилейной, когда его остановили инспекторы.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. При этом раньше его уже наказывали за вождение в нетрезвом виде.

Прокуратура Козельского района поддержала требование дознавателя, и суд постановил арестовать автомобиль мужчины.

Ведется расследование.

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