В Козельске арестовали машину пьяного водителя
43-летний местный житель в конце сентября ехал на своём «Хендае» по улице Юбилейной, когда его остановили инспекторы.
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. При этом раньше его уже наказывали за вождение в нетрезвом виде.
Прокуратура Козельского района поддержала требование дознавателя, и суд постановил арестовать автомобиль мужчины.
Ведется расследование.
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