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В Калуге закрыли въезд для машин на набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
19.10, 14:32
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На спусках к нижнему променаду установили столбики, чтобы туда не могли проехать автомобили.

Это сделано по поручению главы города Дмитрия Денисова.

- Яченская набережная – прежде всего для людей, а потом уже для машин, - заявил Денисов в понедельник, 19 октября. - Теперь калужане смогут спокойно и безопасно гулять у воды, наслаждаться видами и отдыхать всей семьёй.

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