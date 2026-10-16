В Калужской области за пять лет отремонтировали 1184 километра дорог

Также приведены в порядок 709 метров мостов, построено 96 километров новых трасс.

- Сейчас приводим в порядок по всем программам 127 км дорог, из них 65 км региональных и 62 км местных, - рассказал 16 октября губернатор Владислав Шапша. - Маршрутная сеть области - это 441 регулярное сообщение. Им охвачено 95% населения. Обновили 360 автобусов и троллейбусов для Калуги, Обнинска и районов. В этом году для Калуги поставили 29 новых троллейбусов. По направлению Калуга-Ферзиково уже курсирует комфортабельный дизельный поезд Орлан. В планах до 2030 года - приобрести не менее 156 единиц новой техники. На финансирование перевозок выделили 1 млрд 772 млн рублей. На 40% больше, чем в прошлом году.

Он напомнил, что за этими цифрами - ежедневный труд наших дорожников и транспортников. В этом году отмечается 280 лет дорожной отрасли России и 20 лет министерства транспорта Калужской области.

- Спасибо вам, сотрудники и ветераны отрасли. Крепкого здоровья, безаварийной работы и ровных дорог - и на работе, и в жизни, - пожелал Шапша.