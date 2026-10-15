Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области отремонтировали дорогу Сигово – Хвощи
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтировали дорогу Сигово – Хвощи

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:31
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Она расположена в Износковском районе и имеет статус дороги областного значения.

- Обновлённое дорожное полотно протяжённостью полтора километра теперь покрыто новым асфальтом, а обочины укреплены щебнем, - рассказал 15 октября глава района Владимир Леонов. - Это значительно повысит безопасность дорожного движения на данном участке.

По его словам, ремонт этой дороги — важный шаг к созданию комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNBdks3L0N4azVWWTVJcnNUdkl5d1E9PSIsInZhbHVlIjoibjVtRE5mb0xxeTNoU3RXVk1aOURoMGo3NWpEbW9aRk9ZVXNselZBTXREQ0xzemlLekZyWFZQTWpXSmM5UjN0ZVhKRUJsaklUcjIxZGFieU5TTFhIL0Y0WkxCazZNZmNWREwrYUR1QUxZYmpHVHcxR2QxZ3U4Q2RmdWFKK2lmNytBQkl3bXowNno5UW5vR0Z1TnhnaVViWHdJVUdzeHpSeGRlb2hseThzT1FWTGx1cmhydnlwWU1EcUttV2NLRmpZaFgyZVJPeE0vSUpaWTVhODFiTXpyeWkzaVVUSmI4S0RPSTZSYVN0Ujh5OTM5LytIYWNXZHpvU1RsamI4eWNOMzd5YWhMRXExZlFlRDRMUEdaeXhoLzY4WnVZVTVGQlNpaVFEcHdQN3hvVzZxZHY2WTBkajlCanU3MHJxaWhaZHJlbTlpZmtnd3NhbWJWUVVrdWdycmV5RmlVa3FwYldnU05LRnJlRXZwNEx4Z2RBUjlHdkpmaGt6UGxLK3dwbGlzNEQyeVd6TlM0eFFUeDQ4eWlmS1djOU91WlFON0hWaEJFYVVCdG9naXhzQTlYck1Pc0t3VVEwZExMTXNMMlFwdyIsIm1hYyI6IjQwYTdlYjhmNzY0YzI1MTU3MDY5ZjE4MzM2ODIwNmY5MGY4OTMxMTJkODVhZDRiM2ZkMWQ2NWQ3NWY0Y2IyNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjU2alVmOWN3ZFRnUG9tM3VyWmVGMHc9PSIsInZhbHVlIjoiT3MyT1FmVXhGclNTUU5UUTVNM2o4UDd0WmtQMTdlLytKSkFQVWR2OGZLV00rRlhtWU44RklZcUVVZ1lmcHV4WEo0V0h4c2xJcTlqOCtydEdUb2FzR2lPUmFDdGtQZlFBREVrTHlXQ1JURDJSYWpxTEFUZjU5dGtBTDY4M2Z0VUtkMzd1LzZRc29WUUlUckdrdXorN2JjV2hQYUtoNFliZVdqVERTeXdsNTNYNnc5eGJVbkVaYU9ycnpNM2JyTTVWSHdkZlhyVm9SSFowZVI3NzJibUp6cTQxb2pwQS9jMXV2RU9HTmxaNWQvYytla3ZlNXlOT0Rib2g4aGpkV2dUQktXY3k3aFZ3ME5IcmxwcW5KclpyZmZZT3AxVG45eUNOMzg2czBTMWxwRnNjUFk4ZS9ha2xqeElPYUY1SStEdHpJcTYxdG1OOHhaTXBmVWppMkdKODRveUlkRG9KbmdZM0J2ZWpITDUxSmRjQzRrK0thaFQxcTVSVk5zKytNdlg4RFZoSC9TUUpUdGhtNmkwVjE1OG41STk2a3QzeHRJb0Q3bWM0TGpVeWtVOTgxaG1HS0J1ejBSTm1YZlhWSGd1R2NUMVJqTS8rR2U5dnpJUVpSUENsYTBHUmFVcEs3eTRIVEZhdnh1TGloNys2Yk5RcGdTZGw3TnM3Sk5vNlN0RlhpOG82eDNnME56ZGU5N0RVd2djNnZodW1NMkR5QkYyb3h3MURaRHA4UGJOY0pXSFBiL1phL0dPb1VUbTVSVGtyNm84OGM2aWQyT2M4UDBrNk5Lcmk1L1dEb1ladUQ5bVhqd3Y3OGZ1UzkzbHdmTC83VWRzdy9obXNLNGgrK2NuWSIsIm1hYyI6ImU0YjgzZDBlYzk5MzQ4MWI2NzhhZmQ0NDliNjVmNzhlOTdjMmJiZDY0NmY1ZjBmYzUwYjMzZmQ5ODdhYTlkNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+