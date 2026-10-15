В Калужской области отремонтировали дорогу Сигово – Хвощи

Она расположена в Износковском районе и имеет статус дороги областного значения.

- Обновлённое дорожное полотно протяжённостью полтора километра теперь покрыто новым асфальтом, а обочины укреплены щебнем, - рассказал 15 октября глава района Владимир Леонов. - Это значительно повысит безопасность дорожного движения на данном участке.

По его словам, ремонт этой дороги — важный шаг к созданию комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры.