В Калужской области отремонтировали дорогу Сигово – Хвощи
Она расположена в Износковском районе и имеет статус дороги областного значения.
- Обновлённое дорожное полотно протяжённостью полтора километра теперь покрыто новым асфальтом, а обочины укреплены щебнем, - рассказал 15 октября глава района Владимир Леонов. - Это значительно повысит безопасность дорожного движения на данном участке.
По его словам, ремонт этой дороги — важный шаг к созданию комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры.
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