Калужанина оштрафовали на 7500 рублей за выезд на встречную полосу

В июне 2026 года в Кирове водитель машины «Опель» выехал на встречную полосу и пошёл на обгон, хотя там установлен знак «Обгон запрещён». Нарушение сняла автоматическая камера.

Владелец авто пытался оспорить штраф в 7 500 рублей. Он утверждал, что был вынужден так поступить, чтобы объехать стоявший на дороге автомобиль. Ещё он просил признать нарушение незначительным.

Но суд не принял эти доводы: изучив видео, судьи решили, что острой необходимости выезжать на встречку не было. Сначала решение вынес Кировский районный суд, а потом Калужский областной суд его подтвердил. Теперь штраф придётся заплатить, решение вступило в законную силу.