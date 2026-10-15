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Авто и транспорт

Калужанина оштрафовали на 7500 рублей за выезд на встречную полосу

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:47
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В июне 2026 года в Кирове водитель машины «Опель» выехал на встречную полосу и пошёл на обгон, хотя там установлен знак «Обгон запрещён». Нарушение сняла автоматическая камера.

Владелец авто пытался оспорить штраф в 7 500 рублей. Он утверждал, что был вынужден так поступить, чтобы объехать стоявший на дороге автомобиль. Ещё он просил признать нарушение незначительным.

Но суд не принял эти доводы: изучив видео, судьи решили, что острой необходимости выезжать на встречку не было. Сначала решение вынес Кировский районный суд, а потом Калужский областной суд его подтвердил. Теперь штраф придётся заплатить, решение вступило в законную силу.

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