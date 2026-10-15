В Кирове изменят схему движения на Заводской площади

21 октября на площади установят новые дорожные знаки.

- Проект движения обновили, поэтому привычные правила проезда изменятся, - рассказали в четверг в администрации района.

При проезде с ул. Ленина на ул. Пролетарскую никому не нужно будет уступать.

При проезде с ул. Ленина на ул. Луначарского нужно уступать тем, кто едет с ул. Пролетарской на ул. Ленина (помеха справа).

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Луначарского - уступать тем, кто едет с ул. Ленина.

При проезде с ул. Пролетарской на ул. Ленина - никому не нужно уступать.

При проезде с ул. Луначарского и на ул. Ленина, и на ул. Пролетарскую – уступать нужно будет всем.