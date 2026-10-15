В Калуге перекресток Чичерина и Пухова перекроют из-за укладки асфальта
Движение там будет ограничено в пятницу, 16 октября, с 12:00 до 17:00.
По улице Чичерина собираются укладывать верхний слой асфальта.
- Пожалуйста, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Заранее выбирайте маршрут объезда, - говорится в комментарии администрации города.
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