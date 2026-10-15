В Калуге перекресток Чичерина и Пухова перекроют из-за укладки асфальта

Движение там будет ограничено в пятницу, 16 октября, с 12:00 до 17:00.

По улице Чичерина собираются укладывать верхний слой асфальта.

- Пожалуйста, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Заранее выбирайте маршрут объезда, - говорится в комментарии администрации города.