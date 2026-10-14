Завершился один из этапов ремонта дороги Шлиппово – Соболевка – Добужа

Работы проводились на участке протяженностью пять километров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в среду, 14 октября, в министерстве транспорта региона.

- На данный момент завершили работы на участке от деревни Шлиппово до деревни Володино, - пояснили в Минтрансе. - На объекте уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Следующим этапом запланировано обновление участка от деревни Володино до деревни Соболевка, протяженностью 12,5 км.

Дорога соединяет Сухиничский и Барятинский округа.