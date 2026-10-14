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Авто и транспорт

Завершился один из этапов ремонта дороги Шлиппово – Соболевка – Добужа

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:48
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Работы проводились на участке протяженностью пять километров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в среду, 14 октября, в министерстве транспорта региона.

- На данный момент завершили работы на участке от деревни Шлиппово до деревни Володино, - пояснили в Минтрансе. - На объекте уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Следующим этапом запланировано обновление участка от деревни Володино до деревни Соболевка, протяженностью 12,5 км.

Дорога соединяет Сухиничский и Барятинский округа.

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