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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять отключили светофоры на перекрестке Тульской и Горького

Дмитрий Ивьев
12.10, 14:41
1 721
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Они не работают в понедельник, 12 октября.

Ранее городская администрация сообщала о ремонтных работах на прошлой неделе.

- Светофор не работает в связи с плановым отключением электроэнергии, - говорится в комментарии администрации. - Отключения запланированы на период с 09:00 до 17:00 сегодняшнего и завтрашнего дня.

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