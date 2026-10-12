В Калуге опять отключили светофоры на перекрестке Тульской и Горького

Они не работают в понедельник, 12 октября.

Ранее городская администрация сообщала о ремонтных работах на прошлой неделе.

- Светофор не работает в связи с плановым отключением электроэнергии, - говорится в комментарии администрации. - Отключения запланированы на период с 09:00 до 17:00 сегодняшнего и завтрашнего дня.