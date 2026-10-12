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Авто и транспорт

В Калуге с 19 октября начнут принимать старые покрышки для переработки

Дмитрий Ивьев
12.10, 10:36
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Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. Сдать покрышки от легковых автомобилей можно будет по двум адресам: улица Телевизионная, 2б и улица Чижевского, 6.

График работы немного отличается. Пункт на Телевизионной открыт с понедельника по пятницу: с 8:00 до 17:00, а по пятницам — до 16:00. На Чижевского принимают шины в будни до 16:00, в пятницу — до 15:00. В выходные оба пункта не работают.

Все собранные шины отправят на переработку.

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