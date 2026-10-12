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Авто и транспорт

В Калужской области до 2035 года отремонтируют 61 мост

Дмитрий Ивьев
12.10, 10:22
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Подробности в понедельник, 12 октября, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- В целом за последние годы мы нарастили темпы ремонта мостов почти вдвое, - пояснил он. - С 2021 года привели в порядок 25 объектов. В этом году работы ведутся на шести. Уже завершили путепровод в Козельске и наплавной мост через Оку в Дугне. Идут работы в Гончаровке, где проходит дорога-дублер Киевской трассы. Делаем мост в Афанасово - дорога из Калуги в Малоярославец. А также мост по дороге Барятино-Асмолово: маршрут школьного автобуса до средней школы, рядом расположены ФАП и сельский дом культуры. Здесь завершим работы в следующем году.

По его словам, в регионе ушли от практики латания дыр к системному планированию: в 2025 году сократили число предаварийных мостов с 48 до 29.

- До 2035 года приведём в нормативное состояние 61 мостовое сооружение. На эти цели направим около 8,8 млрд рублей, - заявил губернатор.

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