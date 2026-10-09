В Людиново реконструкцию путепровода завершат до конца года

Об этом сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. Сейчас специалисты занимаются укреплением конусов моста.

К настоящему моменту на объекте уже выполнили ряд важных этапов: смонтировали фундаменты опор освещения, установили перильное ограждение на тротуарах, а также уложили нижний слой асфальтового покрытия.

Завершить реконструкцию планируют до конца года.