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Авто и транспорт

В Людиново реконструкцию путепровода завершат до конца года

Дмитрий Ивьев
09.10, 13:09
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Об этом сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. Сейчас специалисты занимаются укреплением конусов моста.

К настоящему моменту на объекте уже выполнили ряд важных этапов: смонтировали фундаменты опор освещения, установили перильное ограждение на тротуарах, а также уложили нижний слой асфальтового покрытия.

Завершить реконструкцию планируют до конца года.

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