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С улиц Калуги убрали троллейбус-гармошку

Дмитрий Ивьев
09.10, 15:01
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В городе завершилось тестирование этой машины. Троллейбус уехал в другой город.

- Выводы следующие - «гармошки», как троллейбусы, так и автобусы (мы протестировали и то, и другое), возможны и нужны на улицах Калуги, - прокомментировал 9 октября руководитель УКТ Вадим Витьков. - Как минимум на некоторых магистральных маршрутах. Вывозная способность выше, один водитель - фактически две машины (что при нынешнем дефиците кадров очень актуально). Такие машины очень подойдут для густонаселенных, активно застраивающихся районов с большим пасс-потоком, например Правобережье или Северный.

По его словам, доводы насчет узости улиц не принимаются - в советское время наши улицы шире не были, а «гармошки» вполне себе были.

- Зимой моменты возможны, но это уже зависит от качества уборки снега, дисциплины водителей при парковке своих авто и надлежащего контроля за этим, - подчеркнул Витьков. - Выводы сделаны, будем иметь ввиду при формировании заявок в программы по обновлению общественного транспорта. Надеюсь, в ближайшей перспективе на наших улицах вновь появятся эти великаны, но уже на постоянной основе.

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