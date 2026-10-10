На улицах Калуги пройдут массовые проверки
Госавтоинспекция предупредила о проведении 10 октября профилактической акции «Нетрезвый водитель».
В городе запланированы массовые проверки водителей. Инспекторы будут дежурить в разных частях Калуги.
С 1 января по 30 сентября 2026 года на территории областного центра произошло 253 ДТП с пострадавшими. Восемь человек погибли, 300 получили травмы.
С начала года в Калуге полицейские поймали 224 пьяных водителя.
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