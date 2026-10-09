В Сухиничах частично перекроют железнодорожный переезд
Движение автомобилей на переезде, расположенном у станции Сухиничи-Узловые на улице Тявкина, будет частично закрыто с 12 по 16 октября с 9:00 до 16:00.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили нам в Московской железной дороге.
Для проезда машин останется одна полоса. Будет организовано реверсивное движение.
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