В Сухиничах частично перекроют железнодорожный переезд

Движение автомобилей на переезде, расположенном у станции Сухиничи-Узловые на улице Тявкина, будет частично закрыто с 12 по 16 октября с 9:00 до 16:00.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили нам в Московской железной дороге.

Для проезда машин останется одна полоса. Будет организовано реверсивное движение.