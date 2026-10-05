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Авто и транспорт

В Красном Городке завершилось обустройство тротуара

Дмитрий Ивьев
05.10, 13:12
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Как сообщил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко, работы на участке длиной 1190 метров полностью завершены.

Дорожники уложили асфальт и тротуарную плитку, установили бордюры, дорожные знаки, нанесли разметку, а также обустроили искусственные неровности.

По словам министра, новый пешеходный маршрут особенно важен для местных жителей: рядом — плотная застройка, школа и детская площадка, так что безопасный путь для пешеходов был здесь очень нужен.

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