В Красном Городке завершилось обустройство тротуара

Как сообщил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко, работы на участке длиной 1190 метров полностью завершены.

Дорожники уложили асфальт и тротуарную плитку, установили бордюры, дорожные знаки, нанесли разметку, а также обустроили искусственные неровности.

По словам министра, новый пешеходный маршрут особенно важен для местных жителей: рядом — плотная застройка, школа и детская площадка, так что безопасный путь для пешеходов был здесь очень нужен.