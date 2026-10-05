Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области снимут ограничения на продажу бензина с 6 октября
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области снимут ограничения на продажу бензина с 6 октября

Дмитрий Ивьев
05.10, 14:15
1 2369
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Нам удалось нарастить поставки бензина в регион. Очереди значительно сократились, - заявил Шапша. - В связи с этим областным оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения «чет/нечет». Также отпуск топлива вновь возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.

По его словам, дальше будут действовать по ситуации

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин калужская область
Лента настроения
39 оценили
44%
5%
41%
3%
0%
8%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdIeDZndTJnd3NZSlY0dXVyVTEzZmc9PSIsInZhbHVlIjoiVjR6WVNSUlcyWmxnQnRseHhSaXh6M2RRZ2ZFajZmVnNOTVZBWjg0R0k2cUdpbXlNa1UrbTJGbHp6Rzk3ZHErc2E5Rkx6OFVxaWZSOHExaC9hWSs0MGNvUkhISndOTUExZG1RL1VpTWxGRlhKckZDVU1ZRXpMbXR1ckJsS2VMaEtmZFJBMmJlM0RQOEJ2blhXRWxIQXpDSDJWdmFkbkVMTnhjUlZocGR1aExXUDFQVURsbjdodnU4bUNtNHluV0phMy85M01pR2g3SndOdmtmYWV6Zzd3YTNObkhNbGdNeElaVTlES3ZpZzhyaGVSbzdwUWJDTXBPa09TcEFkSytZSm52Y25GclkxVk1kMlF0M3pLNmR6eDlXNHNtQ3MxZ05XV1ZPd1dGam1EZVVMa0ZzM3p1UVUzQWdHU3UwOUlNeC8rbHNTb1BCYmF6WGxuNEhLSHdqQ201TzIxOWIxMmRYVVp1b1VmbFcyVDNHMEZqNXNlSy92MmZhRXZ4ODdxTEllOXBud3FjNnAwczJva0dvbkdsdzBKMXFEVCtGOGtFM0dxZ3dhcDVzQzRUS012WnNMUG96NHdvNzMvVitRcVV5eSIsIm1hYyI6IjI1NGZiYjk5ZTNmOWJiZTYxZjU0ZDdlZjg0MTVmNWI4MmNlMDcxZmYxZGU1MWRjYTc2ZDc2MGI5OWMzMWRmYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJVUVI2aDhOVkhhVjNPZmszZEI2WHc9PSIsInZhbHVlIjoiVVdKRTc5VGlNZ2NLN3hPN2EyQVZLd2h4T3oxSGh0K0ZneTgyeVh1M24wakNic052N3JhWEQ5dFNkWjcvc3MwV3krK0Z2b0ZhRDEveTh1N1hvK3pJL1V1NFJuZlRYTXVrQnpUdkh6NEZ3VGtFNmJFb2ZjbEJKUEs0RGxqa1pNbGY4SkdsUkdVVDQrenYwNmV0Z05oMVlEU1pVOGd3TUdGUHVYMzZvYTM2cXgzNU1ubnZPZnh2MFBSZkJHT0ZIUmlQTzlTdnBxaUVyZzd1a2N5SlNMbHl5ZE5haFltS2ZaakRZdUJia3dGbXVTeUFLVFUya2twcEx4V3ZhbUpPeUlYV3Y5Qmc2YzV6TkRKY0xTOFRBcjE4ZCtWMUxvMXJqOVNOV0hVY1NZZDJteXN1RkR3cGFsYU50aGNOUnNFUThhNFpOSFFaK0REcUExOE8zM3VpVkFXN3FaMUFjSm0waUV1c0JDc2FVcjJBTnY2M2p2YTRUVnBQemxmekZnMURQalZZY1JlZXUxVDNHN2JaSEl5d1czMGJTRE1ITmJ2aFdiRlJIS3FZUVhFb0JFbW5zaURkRFM4TUtvajV2Zlhydnh3TTdsb09vaXlBMjBCQ0g4c2UxMVRxOEEzemN3MlZRQU1xdWVjSXB2R09HWjBWMldoRy9FN2d6Q1JKMnNEOFZNUGhsTTZoYXY2eEVwSUdsa1UzczlXRE9CR3dnbGg0WDFFUkdUbDQwdkdDVXI3YXJQYllSVURMckpodEYyVmdVbXBIOHlDWmZnSnlDWFZya2xaSXhXZ2VrdHBvSndadUQ4ZWdnWUgxZ2ltVWxSWnZpWS9BSmkxbDdOS282R05abkYrcSIsIm1hYyI6IjZiYzExMjFjYzlkNjQ4M2I5YWI3MzNiNDliM2Y4ZmY4NmQyMjI4YzFiMTgxZDVlYTIxN2QzNTg4ZDA0ZDIzNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+