В Калужской области снимут ограничения на продажу бензина с 6 октября

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Нам удалось нарастить поставки бензина в регион. Очереди значительно сократились, - заявил Шапша. - В связи с этим областным оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения «чет/нечет». Также отпуск топлива вновь возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.

По его словам, дальше будут действовать по ситуации