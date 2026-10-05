В Калужской области снимут ограничения на продажу бензина с 6 октября
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Нам удалось нарастить поставки бензина в регион. Очереди значительно сократились, - заявил Шапша. - В связи с этим областным оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения «чет/нечет». Также отпуск топлива вновь возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.
По его словам, дальше будут действовать по ситуации
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь