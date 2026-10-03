Отменены поезда из Калуги в Тулу, Алексин и Ферзиково

В субботу, 3 октября, об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- По техническим причинам перевозки пассажиров железнодорожный транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Калуга-1-Ферзиково, Калуга-1-Алексин, Калуга-1-Тула временно приостановлены, - говорится в сообщении Минтранса.

Людей просят пользоваться автобусами Калуга-Ферзиково и Калуга-Тула.