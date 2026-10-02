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Авто и транспорт

В Калужской области продолжается работа над стабилизацией ситуации с топливом

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:43
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Власти региона постоянно на связи с топ-менеджерами топливных компаний, рассказали 2 октября в правительстве.

Министерство конкурентной политики ведёт переговоры с крупными нефтяными холдингами.

Благодаря этим мерам очереди на заправках становятся короче. При этом общественный и междугородний транспорт ходит по расписанию.

Узнать, есть ли топливо на конкретной АЗС, можно на региональном портале онлайн-мониторинга.

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