В Калужской области продолжается работа над стабилизацией ситуации с топливом

Власти региона постоянно на связи с топ-менеджерами топливных компаний, рассказали 2 октября в правительстве.

Министерство конкурентной политики ведёт переговоры с крупными нефтяными холдингами.

Благодаря этим мерам очереди на заправках становятся короче. При этом общественный и междугородний транспорт ходит по расписанию.

Узнать, есть ли топливо на конкретной АЗС, можно на региональном портале онлайн-мониторинга.