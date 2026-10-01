В Тарусском районе у мужчины отобрали водительские права из-за болезни
Прокуратура проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и выяснила, что 54-летний местный житель состоит на учёте в медучреждении.
У него есть заболевание, при котором нельзя садиться за руль.
Прокуроры обратились в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом. Суд согласился с доводами, и действие водительских прав прекратили. Сейчас исполнение решения держат на контроле.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь