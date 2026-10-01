В Тарусском районе у мужчины отобрали водительские права из-за болезни

Прокуратура проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и выяснила, что 54-летний местный житель состоит на учёте в медучреждении.

У него есть заболевание, при котором нельзя садиться за руль.

Прокуроры обратились в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом. Суд согласился с доводами, и действие водительских прав прекратили. Сейчас исполнение решения держат на контроле.