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Авто и транспорт

В Тарусском районе у мужчины отобрали водительские права из-за болезни

Дмитрий Ивьев
01.10, 10:14
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Прокуратура проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и выяснила, что 54-летний местный житель состоит на учёте в медучреждении.

У него есть заболевание, при котором нельзя садиться за руль.

Прокуроры обратились в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом. Суд согласился с доводами, и действие водительских прав прекратили. Сейчас исполнение решения держат на контроле.

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