В Калуге поменяли схему движения на улице Ермоловской
Новые знаки установлены 29 сентября, сообщили в городской администрации.
Одностороннее движение введено со стороны микрорайона Кубяка до кольцевого движения. Ехать там нельзя быстрее 40 км/ч.
Кроме того, напротив входа в школу № 46 организуют нерегулируемый пешеходный переход и установят лежачий полицейский.
Фото с новым знаком прислала наша читательница. Она отмечает, что знаки «Уступи дорогу» на ставшей односторонней улице пока так и не убрали.
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