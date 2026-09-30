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Авто и транспорт

В Калуге поменяли схему движения на улице Ермоловской

Дмитрий Ивьев
30.09, 11:35
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Новые знаки установлены 29 сентября, сообщили в городской администрации.

Одностороннее движение введено со стороны микрорайона Кубяка до кольцевого движения. Ехать там нельзя быстрее 40 км/ч.

Кроме того, напротив входа в школу № 46 организуют нерегулируемый пешеходный переход и установят лежачий полицейский.

Фото с новым знаком прислала наша читательница. Она отмечает, что знаки «Уступи дорогу» на ставшей односторонней улице пока так и не убрали.

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