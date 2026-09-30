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Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
30.09, 10:31
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Традиционное сельскохозяйственное мероприятие пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 1 октября до 20:00 3 октября.

Ярмарка будет работать 2 и 3 октября с 9:00 до 18:00.

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