Калужанин отдал 650 тысяч по штрафам, чтобы спасти свой «Лексус»
Об этом случае на днях сообщили судебные приставы.
Житель Бабынино накопил больше 100 штрафов за нарушения ПДД. Также у него были другие административные наказания, по которым он не платил.
В итоге приставы арестовали его автомобиль «Лексус».
Чтобы машину не выставили на торги, мужчина выплатил 650 тысяч рублей.
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