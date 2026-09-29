Калужанин отдал 650 тысяч по штрафам, чтобы спасти свой «Лексус»

Об этом случае на днях сообщили судебные приставы.

Житель Бабынино накопил больше 100 штрафов за нарушения ПДД. Также у него были другие административные наказания, по которым он не платил.

В итоге приставы арестовали его автомобиль «Лексус».

Чтобы машину не выставили на торги, мужчина выплатил 650 тысяч рублей.