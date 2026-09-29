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Новость дня Авто и транспорт

Расписание пригородных поездов в Калужской области поменялось с 29 сентября

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:28
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Временно изменились маршруты пригородных поездов, курсирующих в Брянской и Калужской областях, сообщили в Московской железной дороге.

Поезда №6174 и №6322 сообщением Брянск-Орловский – Фаянсовая будут следовать до ст. Дятьково.

Поезда обратного направления №6173 и №6321 сообщением Фаянсовая – Брянск-Орловский проследуют до ст. Людиново-2.

Пригородный поезд №6393 Сухиничи – Людиново-1 будет следовать по укороченному маршруту до ст. Людиново-2.

Ранее власти Брянской области сообщали о повреждении железнодорожного моста после атаки БПЛА.

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