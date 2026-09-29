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Авто и транспорт

На Геопортале по мониторингу топлива появилась функция обратной связи

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:10
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Теперь автомобилисты могут в реальном времени сообщать о ситуации на автозаправочных станциях.

В карточке каждой АЗС водитель может отметить, какой бензин имеется в наличии и сколько машин стоит в очереди (менее 10, от 10 до 30 или более 30).

- Это позволяет не только получать актуальные данные, но и делиться ими с другими участниками дорожного движения, - заявили 29 сентября в правительстве Калужской области.

Пользователям сервиса рекомендуют открывать карту в Яндекс.Браузере и отключать VPN.

По состоянию на утро вторника 95-й бензин продают на пяти заправках города, 92-й есть на 16 АЗС, сообщается на Геопортале.

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