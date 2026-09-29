На Геопортале по мониторингу топлива появилась функция обратной связи

Теперь автомобилисты могут в реальном времени сообщать о ситуации на автозаправочных станциях.

В карточке каждой АЗС водитель может отметить, какой бензин имеется в наличии и сколько машин стоит в очереди (менее 10, от 10 до 30 или более 30).

- Это позволяет не только получать актуальные данные, но и делиться ими с другими участниками дорожного движения, - заявили 29 сентября в правительстве Калужской области.

Пользователям сервиса рекомендуют открывать карту в Яндекс.Браузере и отключать VPN.

По состоянию на утро вторника 95-й бензин продают на пяти заправках города, 92-й есть на 16 АЗС, сообщается на Геопортале.