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Авто и транспорт

В Козельске завершился ремонт путепровода

Дмитрий Ивьев
29.09, 08:40
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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» введен в эксплуатацию обновленный путепровод через железную дорогу на автодороге Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи. Протяженность моста 47,38 п.м., рассказали в Минтрансе.

Реконструкция стартовала 1 апреля. За это время полностью заменили покрытие, капитально отремонтировали деформационные швы, установили новые перильные ограждения.

Всего же в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют три моста.

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