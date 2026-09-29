В Козельске завершился ремонт путепровода

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» введен в эксплуатацию обновленный путепровод через железную дорогу на автодороге Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи. Протяженность моста 47,38 п.м., рассказали в Минтрансе.

Реконструкция стартовала 1 апреля. За это время полностью заменили покрытие, капитально отремонтировали деформационные швы, установили новые перильные ограждения.

Всего же в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют три моста.