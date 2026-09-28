В Калуге введут одностороннее движение возле школы

До 5 октября новая схема организации дорожного движения появится у школы №46 на улице Ермоловской.

Там вводится одностороннее движение со стороны мкр. Кубяка до кольца.

Максимальную разрешенную скорость ограничат 40 км/ч.

- Организуется нерегулируемый пешеходный переход у входа в здание школы, а для принудительного снижения скоростного режима устраивается искусственная неровность у пешеходного перехода, - рассказали в управлении городского хозяйства Калуги.