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Авто и транспорт

В Хотисино обновили асфальт на подъезде к школе

Дмитрий Ивьев
28.09, 10:07
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Работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства», сообщили 28 сентября в администрации Перемышльского района.

Также обустроена парковка.

- В сентябре состоялся комиссионный выезд для приёмки объекта. В осмотре участвовали представители местной администрации совместно со специалистом строительного контроля, - рассказали в администрации.

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