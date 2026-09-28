В Хотисино обновили асфальт на подъезде к школе
Работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства», сообщили 28 сентября в администрации Перемышльского района.
Также обустроена парковка.
- В сентябре состоялся комиссионный выезд для приёмки объекта. В осмотре участвовали представители местной администрации совместно со специалистом строительного контроля, - рассказали в администрации.
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