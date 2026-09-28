Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В 14 округах Калужской области появилось новое дорожное освещение
Авто и транспорт

В 14 округах Калужской области появилось новое дорожное освещение

Дмитрий Ивьев
28.09, 11:55
0 177
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в населённых пунктах региона обустроили 27,05 километра линий электроосвещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

Программа затронула 14 муниципальных округов. Освещение установили на загруженных участках дорог и рядом с социально значимыми объектами.

Хорошее освещение помогает снижать аварийность: водители лучше видят разметку, дорожные знаки и пешеходов, могут вовремя оценить ситуацию на дороге и избежать ДТП.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNzUmVIUjZjT2ZMWmk1czVybkhtdEE9PSIsInZhbHVlIjoiUlQ5dGpMN2dCQUo5ME9KbVlXWE52ZGhyN3pIYXg5QjBxV1VWaFZrUmYzU0ZvZVBlWVQxWmk5M3N0b2F3VzA2UDc0N3ZOdlMxTUFkR1NiZEZ4T3AxcEtENlRsWmZ4Q1V2M1lWWEh4dGNwY2V6TFVjcTYzdmx1RG5uaHVvb09FUGl4QlVUSmVRRkZ3WHRKRGxZSldxVkZpMk9WU3BDYzFJdEZiVG5aVUt2cm82Qk9hU0JRUTlocEJDbXJNaEZuVmd4UUU5T1N0UXdlQUdveWltL0dPU0thSjNBUmFQWkw1K2V6a0w2RTZVYWtFMmVkQk8waWpZVG1kb0drb2NhYXhKSmphTEwyYkh0NSt4S2ZZS0pmOVdnYUdTN0xrRWsvRmlMQXQycU5nUXdMU2R6VjF0cS9yZXhSOHRlTFBtVGs0RU14UnNidENIRlVmOGpYUndXaDV5MSttUHZ1QzJyZDZ5QmQ0S1JYR1M5KzdpbmE0TnBTbk1sQnBiZjlrVE1HQlowWDQ2b2pUUHordmVIeHJNR1FBSnJ1QUUzdWJUT29QVHllNFpzYkNQckdQU1FQVytDVEx5MGdVVStTbVlrSE12ZCIsIm1hYyI6ImU0MjM1ZmQ5OTk4YjgwNmFlYjg2MmQwYWJkNzI4NDE2NzYxZmY1MjdkNzkxNDNiM2JjODQ3ZDY5ZDEzZjE4NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBmeGllQStnTVc4NFYyNDVjS1BTelE9PSIsInZhbHVlIjoiQzkzV3Y0UXpEeGtFZWhZMnFWK2VpaENJRTdrVzFPdEtNb3dNTVk0RFVaMTFqS21UTWlzVUR3RmR5QlRiRlVvNUZuQXdWZjI0elArY1VkYXAxL1dRNkIzMElxcHc2MW9NMDFFblJwdnplekdXNk5NNHBkaDVDdzZNdEVLKzlSbWF4SWdLZFhMMlFCYjJUOTk0Tlc0UXNYd1p2VldVWnoxNlU1NVA3V0cxam9TSmZ4dlpObjBNTkFkOGdPTzFaZVZSczAwOG5PSy9ESTkvRnQxSi8vUW14MFREd1dnNkRSc0tyK1lrZ1AzMVpDcUJBZHAxV0ZkYksxVXFlU0h0cE1Fcm9BNTZMSllxTzhtZzdscTNRd3E1dlprRW42VnFLY253Um1BZzBiY3dYUFNOaC9OOUlXT3lYejcyUGRnUXRPeUtyTmVOMTdSb3QzNkNDaVFGSjhzSmhkZ2RqNGJoK1BBYVFoeHFVVnhIM0NRSkhTczJac1VOaFo1eEtqU01KUVBjdHRLM2VxcFV2MlpaUVArMHQ2ZlJ6VXloUFdlK1lKM0VQOS9SblE0WlJuV0l5N25kSXp5TkpPbFhWdk9jdzdFYmpEekhRZlhiTUtVK1hvL1ZlemZEaTQrdUtKbEJENGlYYThQVlRhTy9zZnRBUU5jQkxpaEx1bkQzdFlXUWhvTWJQYVJTVFVzWFUrVXY2U01IdGwwYzdFcmpzMllMMHcwZnVRbFhQRlpTRUtEdW1DVFRhSkVVNDVyMVhPelhoV2oxbzFZMlhmS0NPRjRVZE5HbEZVdW5mdTNrWEpwYkQrTTk3OUpEeThLbWtQbnEyMkhGZURyVTVBc1liMCtGS1owUSIsIm1hYyI6IjRkN2Q4NjYxNDgxNzEwMzQ5ODgwYjBhNTZjMGM3ZWZlNDEwNDEzNjYwZjg4ODYxODVhYzExYzc1ZDkyNjNiZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+