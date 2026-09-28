В 14 округах Калужской области появилось новое дорожное освещение

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в населённых пунктах региона обустроили 27,05 километра линий электроосвещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

Программа затронула 14 муниципальных округов. Освещение установили на загруженных участках дорог и рядом с социально значимыми объектами.

Хорошее освещение помогает снижать аварийность: водители лучше видят разметку, дорожные знаки и пешеходов, могут вовремя оценить ситуацию на дороге и избежать ДТП.