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Новость дня Авто и транспорт

Аэропорт Калуги снова закрыли через шесть часов после снятия ограничений

Владимир Андреев
26.09, 16:18
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В субботу, 26 сентября, калужский аэропорт снова перестал принимать и отправлять самолёты. Росавиация ввела временные ограничения. Запрет начал действовать с 14:44.

В ведомстве пояснили, что решение связано с угрозой безопасности полётов. Другие подробности не приводятся.

Предыдущие ограничения сняли утром – в 08:32. Воздушная гавань в Грабцево проработала в обычном режиме около шести часов.

Аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.

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