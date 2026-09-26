Аэропорт Калуги снова закрыли через шесть часов после снятия ограничений
В субботу, 26 сентября, калужский аэропорт снова перестал принимать и отправлять самолёты. Росавиация ввела временные ограничения. Запрет начал действовать с 14:44.
В ведомстве пояснили, что решение связано с угрозой безопасности полётов. Другие подробности не приводятся.
Предыдущие ограничения сняли утром – в 08:32. Воздушная гавань в Грабцево проработала в обычном режиме около шести часов.
Аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь